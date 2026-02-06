Dopo aver superato il Colonia per 3-1 nei sedicesimi di finale, l'Under 20 di Benito Carbone era tra le protagoniste del sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Youth League 2025-2026.
inter primavera
Youth League, Inter-Betis agli ottavi: ufficiale data e ora dell’incontro
L'urna di Nyon ha stabilito che i nerazzurri si giocheranno l'accesso ai quarti di finale della competizione contro gli spagnoli del Real Betis: la qualificazione verrà decisa in gara secca, a Milano il 24 febbraio alle ore 14.
OTTAVI DI FINALE: GLI ACCOPPIAMENTI—
INTER-Real Betis Benfica-AZ Alkmaar Žilina-Club Brugge Atletico Madrid-Maccabi Haifa Francoforte-Sporting CP Real Madrid-Chelsea PSG-HJK Villarreal-Legia Varsavia
IL PERCORSO DEI NERAZZURRI—
L'Inter si è qualificata agli ottavi di finale, vincendo per 3-1 sul campo del Colonia, nella gara valida per i sedicesimi di finale. Nella fase campionato sono stati 11 i punti in classifica frutto dei successi contro Union Saint-Gilloise, Kairat e Liverpool e dei due pareggi contro Ajax e Slavia Praga (2-2). Una sola sconfitta nel percorso della squadra di Carbone, quella della quinta giornata contro l'Atletico Madrid.
