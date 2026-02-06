Youth League, Inter-Betis agli ottavi: ufficiale data e ora dell’incontro

IL PERCORSO DEI NERAZZURRI

L'Inter si è qualificata agli ottavi di finale, vincendo per 3-1 sul campo del Colonia, nella gara valida per i sedicesimi di finale. Nella fase campionato sono stati 11 i punti in classifica frutto dei successi contro Union Saint-Gilloise, Kairat e Liverpool e dei due pareggi contro Ajax e Slavia Praga (2-2). Una sola sconfitta nel percorso della squadra di Carbone, quella della quinta giornata contro l'Atletico Madrid.