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Prima amichevole stagionale anche per la nuova Inter Primavera targata Emiliano Bigica. I nerazzurri hanno battuto 2-0 il Bollengo, formazione dilettantistica piemontese che milita in Prima Categoria: a Saint-Vincent, sede del ritiro interista, sono bastati i gol dell'algerino Maghlout al 25' e del lettone Kukulis al 39'.

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L'Inter Primavera resterà in Valle d'Aosta fino a lunedì 27 luglio, dopo di che proseguirà con gli allenamenti e con i test pre campionato: si comincia il primo agosto contro l'Imperia a Dormelletto, il giorno dopo contro il Piacenza nel capoluogo emiliano, per poi partecipare al Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo tra il 6 e il 7 agosto. L'ultima gara amichevole prima dell'inizio del campionato - in programma in casa del Genoa domenica 23 agosto - sarà contro il Bra al Konami Football Centre giovedì 13 agosto.