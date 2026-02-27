Reduce dall'esaltante vittoria in Youth League contro il Betis, l'Inter di Carbone torna a pensare al campionato, dove nelle ultime due gare ha pesantemente perso contro Roma e Frosinone: nella ventisettesima giornata la Primavera affronterà a Milano l'Atalanta.
Ventisettesima giornata di campionato per i nerazzurri, reduci dall'esaltante vittoria in Youth League contro il Betis
Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma domenica primo marzo alle ore 11, sarà diretta da Giacomo Rossini della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Daniel Cadirola di Milano e Simone Giuseppe Chimento di Saronno.
