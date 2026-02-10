Il centrocampista montenegrino, classe 2008, si sta ritagliando uno spazio importante nelle rotazioni della formazione di Carbone

Fabio Alampi Redattore 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 20:32)

Andrija Vukoje, centrocampista montenegrino classe 2008 dell'Inter Primavera, si è raccontato ai microfoni di RTCG: "La vittoria in Youth League a Colonia? Un'esperienza davvero speciale. Uno stadio pieno, un'atmosfera fantastica e una partita importante, soprattutto per giocatori della mia età. Partite come queste danno ulteriore motivazione. Sono contento dei due assist, ma la cosa più importante è che come squadra abbiamo giocato una partita matura e di qualità e che siamo passati al turno successivo".

"Le ambizioni sono sempre più alte. Arrivare tra le prime 16 è un grande traguardo, ma non vogliamo fermarci qui. Stiamo affrontando una partita alla volta, senza troppa pressione. Il Betis è una squadra di qualità, ma crediamo in noi stessi e nel nostro lavoro. La stagione sta andando nella giusta direzione. Abbiamo una squadra giovane e di qualità e possiamo vedere i progressi. Personalmente sono soddisfatto, ma c'è sempre margine per giocare ancora meglio. La cosa più importante per me è continuare a lavorare e aiutare la squadra il più possibile".

"All'Inter la qualità è davvero alta. Le partite sono veloci, intense e tatticamente impegnative. Il campionato Primavera è un grande passo per qualsiasi giovane giocatore che ambisca a far parte un giorno della Prima Squadra. Molti pensano che il campo sia stata la sfida più grande, ma in realtà è stata la vita al di fuori del calcio. Cibo, lingua, nuova cultura e stile di gioco. Tuttavia, con l'aiuto dei compagni di squadra e degli allenatori, tutto ha preso forma col tempo".