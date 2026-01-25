Il fantasista italo-uruguaiano anche ieri ha dato un contributo importante nel derby contro il Milan Primavera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 16:46)

C'è un elemento di cui la Primavera dell'Inter in questo periodo non può proprio fare a meno. Si tratta di Matias Mancuso, fantasista italo-uruguaiano classe 2007. Anche ieri ha dato un contributo importante nel derby tra i nerazzurri di Carbone e il Milan, siglando la rete che ha dato il via alla rimonta fino al 2-2 finale. E' lui la vera arma in più della squadra al momento.

Ieri Mancuso ha impresso il settimo sigillo in tredici partite giocate, tutti concentrati nelle ultime 10 apparizioni. Segno di quanto sia diventato importante nel tempo per la squadra. Questo anche al di là delle reti: la sua qualità è in grado di accendere la manovra e renderla imprevedibile. Prende spunto dal suo idolo Cristiano Ronaldo, a cui si ispira da bambino, sperando di potersi affermare grazie a questo percorso nell'Inter dei grandi. In nerazzurro ha percorso tutta la trafila, cominciata all'età di 7 anni.

Quest'anno si sta preparando al grande salto. Le aspettative si stanno alzando, complice ovviamente il rendimento del ragazzo. Pronto al doppio esame di maturità: a giugno non soltanto dovrà ultimare il suo percorso scolastico, ma anche dimostrare di essere all'altezza di una chiamata nel calcio dei grandi. Sarà importantissimo farsi trovare pronto in entrambi i casi.