Primavera, Inter domani sul campo della capolista Roma: la designazione arbitrale

I nerazzurri di Carbone, reduce da cinque vittorie consecutive, saranno di scena contro la formazione giallorossa
Undicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce da tre vittorie consecutive (cinque contando anche la Youth League), affronta in trasferta la Roma capolista, cinque successi nelle ultime cinque e sette nelle ultime otto.

L'incontro, in programma domenica 9 novembre (calcio di inizio alle ore 13), sarà diretto da Dario Di Francesco della sezione arbitrale di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Roberto D'Ascanio di Roma 2 e Giampaolo Jorgji di Albano Laziale.

