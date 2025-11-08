Undicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce da tre vittorie consecutive (cinque contando anche la Youth League), affronta in trasferta la Roma capolista, cinque successi nelle ultime cinque e sette nelle ultime otto.
I nerazzurri di Carbone, reduce da cinque vittorie consecutive, saranno di scena contro la formazione giallorossa
L'incontro, in programma domenica 9 novembre (calcio di inizio alle ore 13), sarà diretto da Dario Di Francesco della sezione arbitrale di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Roberto D'Ascanio di Roma 2 e Giampaolo Jorgji di Albano Laziale.
