Terzo gol nelle ultime due partite per l'attaccante italo-brasiliano, ottimo esordio per Conti, bene El Mahboubi
Fabio Alampi Redattore 

FARRONATO

—  

Farronato 6

Un po' lento e macchinoso nello scendere sulle conclusioni basse e angolate. Stilisticamente non perfetto, ma comunque fa il suo.

DELLA MORA

—  

Della Mora 5,5

Può e deve fare di più. Spinge poco, copre male. Esce dopo un primo tempo non sufficiente. (46' Conti)

NENNA

—  

Nenna 5

Di nuovo in campo dopo più di un mese e mezzo di assenza, non è tranquillo con il pallone tra i piedi e soffre la iniziative di Trepy Svirgola un bruttissimo pallone che costa un gol, per sua fortuna l'arbitro annulla. (46' Breda)

MACKIEWICZ

—  

Mackiewicz 6

Non sempre perfetto nelle giocate palla al piede e nelle letture difensive, ma non commette ingenuità gravi. In crescita.

MARELLO

—  

Marello 6,5

Meno arrembante rispetto a quanto visto contro il Liverpool, ma sempre più convinto e coinvolto nel gioco della squadra. Padrone della fascia sinistra. (75' Slatina)

PUTSEN

—  

Putsen 7

Altra prestazione solida: contrasta e riparte, colpisce anche una traversa. (75' La Torre)

CERPELLETTI

—  

Cerpelletti 6,5

Professore del centrocampo, fa girare la squadra con intelligenza e occupa sempre la posizione giusta in campo.

ZARATE

—  

Zarate 7

Primo tempo in sordina, nella ripresa sale in cattedra: come contro il Liverpool conquista e trasforma un altro calcio di rigore, alza il pressing e aumenta il suo raggio di azione, giganteggiando in mezzo al campo.

MORESSA

—  

Moressa 7,5

Prosegue il suo personale magic moment: dopo il gol al Liverpool, ecco la prima doppietta in campionato. Primo tempo a destra, secondo a sinistra, non cambia la sostanza: intraprendente, cerca la giocata personale e si sacrifica per i compagni.

KUKULIS

—  

Kukulis 6,5

Dimostra di non avere solo fisico, ma anche piedi educati, come dimostra l'assist perfetto per il primo gol di Moressa. Si mette a disposizione dei compagni facendo salire la squadra nel momento del bisogno. Mezzo voto in meno per il gol sbagliato a porta vuota che avrebbe chiuso i conti ed evitato preoccupazioni nel finale. (83' Carrara)

EL MAHBOUBI

—  

El Mahboubi 7

Il suo gol a inizio ripresa è di un'importanza fondamentale, e rappresenta al meglio il suo gioco fatto di istinto e sfrontatezza. Non si risparmia quando c'è da rincorrere gli avversari, segnali positivi.

CAMBI

—  

46' Breda 6

Pronti, via, e per poco Trepy non punge di nuovo. Si riassesta e controlla senza troppi problemi.

46' Conti 7

All'esordio assoluto con la Primavera, entra con personalità e da una sua iniziativa nasce il gol del 3-2 di Moressa. Parte a destra, nei minuti passa a sinistra senza che il suo rendimento ne risenta.

75' Slatina 5

Esordio sfortunato, regala il pallone del terzo al del Cagliari rischiando di riaprire il match. Avrà altre occasioni.

75' La Torre 6

Minuti finali.

83' Carrara sv

CARBONE

—  

Carbone 7

Altra vittoria importante, la sesta nelle ultime otto in campionato. Dopo un avvio complicato la squadra ora gioca bene, con intensità, e tutto il gruppo sta dando risposte. Avanti così!

