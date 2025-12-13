FARRONATO—
Farronato 6
inter primavera
Un po' lento e macchinoso nello scendere sulle conclusioni basse e angolate. Stilisticamente non perfetto, ma comunque fa il suo.
Della Mora 5,5
Può e deve fare di più. Spinge poco, copre male. Esce dopo un primo tempo non sufficiente. (46' Conti)
Nenna 5
Di nuovo in campo dopo più di un mese e mezzo di assenza, non è tranquillo con il pallone tra i piedi e soffre la iniziative di Trepy Svirgola un bruttissimo pallone che costa un gol, per sua fortuna l'arbitro annulla. (46' Breda)
Mackiewicz 6
Non sempre perfetto nelle giocate palla al piede e nelle letture difensive, ma non commette ingenuità gravi. In crescita.
Marello 6,5
Meno arrembante rispetto a quanto visto contro il Liverpool, ma sempre più convinto e coinvolto nel gioco della squadra. Padrone della fascia sinistra. (75' Slatina)
Putsen 7
Altra prestazione solida: contrasta e riparte, colpisce anche una traversa. (75' La Torre)
Cerpelletti 6,5
Professore del centrocampo, fa girare la squadra con intelligenza e occupa sempre la posizione giusta in campo.
Zarate 7
Primo tempo in sordina, nella ripresa sale in cattedra: come contro il Liverpool conquista e trasforma un altro calcio di rigore, alza il pressing e aumenta il suo raggio di azione, giganteggiando in mezzo al campo.
Moressa 7,5
Prosegue il suo personale magic moment: dopo il gol al Liverpool, ecco la prima doppietta in campionato. Primo tempo a destra, secondo a sinistra, non cambia la sostanza: intraprendente, cerca la giocata personale e si sacrifica per i compagni.
Kukulis 6,5
Dimostra di non avere solo fisico, ma anche piedi educati, come dimostra l'assist perfetto per il primo gol di Moressa. Si mette a disposizione dei compagni facendo salire la squadra nel momento del bisogno. Mezzo voto in meno per il gol sbagliato a porta vuota che avrebbe chiuso i conti ed evitato preoccupazioni nel finale. (83' Carrara)
El Mahboubi 7
Il suo gol a inizio ripresa è di un'importanza fondamentale, e rappresenta al meglio il suo gioco fatto di istinto e sfrontatezza. Non si risparmia quando c'è da rincorrere gli avversari, segnali positivi.
46' Breda 6
Pronti, via, e per poco Trepy non punge di nuovo. Si riassesta e controlla senza troppi problemi.
46' Conti 7
All'esordio assoluto con la Primavera, entra con personalità e da una sua iniziativa nasce il gol del 3-2 di Moressa. Parte a destra, nei minuti passa a sinistra senza che il suo rendimento ne risenta.
75' Slatina 5
Esordio sfortunato, regala il pallone del terzo al del Cagliari rischiando di riaprire il match. Avrà altre occasioni.
75' La Torre 6
Minuti finali.
83' Carrara sv
Carbone 7
Altra vittoria importante, la sesta nelle ultime otto in campionato. Dopo un avvio complicato la squadra ora gioca bene, con intensità, e tutto il gruppo sta dando risposte. Avanti così!
