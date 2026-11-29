Vittoria che il primo posto in classifica per i nerazzurri: che sorpresa il gigante norvegese!
VIDEO FCIN1908 / Bigica: "Risultato bugiardo, c'è ancora speranza in Youth League perché..."
Difesa
Farronato 6,5
Nel primo tempo compie due parate molto importanti, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Per il resto, ordinaria amministrazione.
Lissi 7
Governa con sicurezza la fascia destra, nella ripresa prende coraggio e si spinge con più costanza in avanti, togliendosi la soddisfazione di segnare un gran gol.
Puricelli 6,5
Non giocava in Primavera da agosto: ributtato nella mischia dopo 3 mesi in U18, non trema contro due avversari di livello come Kulla e Chiricallo.
Mackiewicz 6,5
Usa le maniere forti su Kulla e lo argina senza troppi problemi. Costretto a uscire dal campo in barella dopo uno scontro con Chiricallo: in bocca al lupo. (55' Breda)
Sorino 6
Di ritorno in Primavera dopo le ultime convocazioni in U23, tiene la fascia sinistra senza strafare.
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