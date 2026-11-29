Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'infortunio di Hakan Calhanoglu ha avuto una conseguenza per certi versi inaspettati: l'Inter ha scoperto di avere in casa non solo un sostituto temporaneo del turco, ma anche un possibile erede. Petar Sucic ha indossato i panni del regista, e ha fornito indicazioni decisamente interessanti. Senza contare i gol, tre consecutivi, tutti e tre su calcio di rigore: guarda caso, proprio uno dei marchi fabbrica di Calhanoglu. Segnali che stanno diventando messaggi veri e propri, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Atalanta, Stoccarda, Genoa. Il tris perfetto di Petar Sucic. Tutto consecutivo e tutto di rigore. Il dischetto è diventato il nuovo migliore amico del centrocampista croato e, da quando è ripartita la Serie A dopo l'ultima sosta, gli ha regalato un trittico di gioie".

Getty Images

Messaggi per tutti

"Il vice-Calhanoglu, nell'ultima settimana, ha mandato tre messaggi forti e chiari; quello post vittoria contro la squadra di De Rossi è che dagli 11 metri è di ghiaccio e che lì in mezzo ha imparato a starci. Gestisce, imposta, guida anche i compagni in fase di possesso. Qualche sbavatura c'è stata, soprattutto su alcuni passaggi in orizzontale, ma la fiducia di Chivu è intatta, anzi è cresciuta di un'altra tacca dopo i 90 minuti di ieri. E in vista del prossimo mese senza Calha un Sucic così è oro per una squadra con un calendario fittissimo ma che ha trovato il suo regista 2.0. Con nove anni in meno del titolare che è a scadenza".

Getty Images

Sulle orme di Calhanoglu

"Il giovane croato comunque sembra stia ripercorrendo la (buona) strada del collega più anziano. Un dato su tutti: Sucic è il primo calciatore dell'Inter a realizzare un gol dal dischetto in almeno tre match di fila tra tutte le competizioni proprio da Calhanoglu che ne fece anche lui tre nell'ottobre 2025. Corsi e ricorsi storici. Intanto ieri nessuno ha giocato più palloni di lui (123), effettuato più passaggi positivi (114), lanci positivi (5) e sponde (6). Più le due occasioni create. Meglio di così...".