Un vecchio obiettivo di mercato torna d'attualità in casa Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra sarebbe tornata a valutare il profilo di Mario Hermoso, difensore della Roma in scadenza di contratto nel giugno del 2027.

Lo spagnolo era già stato seguito a lungo dall'Inter nell'estate del 2024, quando la società aveva poi deciso, anche su indicazione della proprietà, di investire su un profilo più giovane come Tomas Palacios.

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A distanza di due anni, però, lo scenario potrebbe cambiare. L'Inter sta programmando il futuro del reparto arretrato e, accanto a giocatori giovani e di prospettiva, valuta innesti capaci di garantire esperienza internazionale e leadership.

Inter, Hermoso torna nel mirino: l'occasione a parametro zero

Dopo un primo anno complicato, caratterizzato anche dall'esperienza in prestito al Bayer Leverkusen, Hermoso è diventato uno dei punti di riferimento della difesa della Roma grazie al lavoro di Gian Piero Gasperini.

Il rendimento dello spagnolo potrebbe convincere l'Inter a mettere in secondo piano il dato anagrafico. Il classe 1995 rappresenterebbe infatti un'opportunità interessante per rinforzare la retroguardia senza investire sul cartellino.

Marotta, da sempre particolarmente attento alle occasioni a parametro zero, dovrà però fare i conti con le intenzioni della Roma.

Il club giallorosso vuole infatti prolungare il contratto del difensore. L'idea, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe quella di ridurre la componente fissa dell'attuale ingaggio, pari a circa 3,5 milioni di euro a stagione, aumentando il peso dei bonus.

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Da Trigoria, al momento, filtra serenità sulla possibilità di raggiungere un accordo.

Inter, novità anche sul futuro di Palacios

Il quotidiano fa il punto anche sulla situazione di Tomas Palacios, tornato in Argentina lo scorso gennaio dopo le difficoltà incontrate all'Inter e al Monza.

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Il difensore si sta rilanciando con la maglia dell'Estudiantes, tanto da attirare l'interesse del River Plate.

L'Estudiantes dispone di un diritto di riscatto da circa 6,5 milioni di euro e potrebbe decidere di esercitarlo, eventualmente anche per cedere successivamente il giocatore a una cifra superiore.

Il suo agente, lo stesso di Lautaro Martinez, è al lavoro per trovare una sistemazione definitiva al difensore argentino.