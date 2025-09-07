Termina in parità la sfida della prima giornata per i ragazzi di Fautario: a segno Fofana, Carrara e Franchi

Comincia con un pareggio il campionato dell'Inter U18: i ragazzi di Fautario tornano dalla trasferta di Frosinone con un pirotecnico 3-3 e un punto che muove subito la classifica. Per i nerazzurri sono andati a segno Fofana, Carrara e Franchi.