FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera U18, Frosinone-Inter 3-3: comincia con un pareggio il campionato dei nerazzurri

inter primavera

U18, Frosinone-Inter 3-3: comincia con un pareggio il campionato dei nerazzurri

U18, Frosinone-Inter 3-3: comincia con un pareggio il campionato dei nerazzurri - immagine 1
Termina in parità la sfida della prima giornata per i ragazzi di Fautario: a segno Fofana, Carrara e Franchi
Fabio Alampi Redattore 

Comincia con un pareggio il campionato dell'Inter U18: i ragazzi di Fautario tornano dalla trasferta di Frosinone con un pirotecnico 3-3 e un punto che muove subito la classifica. Per i nerazzurri sono andati a segno Fofana, Carrara e Franchi.

Leggi anche
Inter, preso il 2009 Oddgeirsson. Partnership ad ampio raggio col Throttur: “Cercano...
Settore Giovanile Inter, ecco il programma del weekend

© RIPRODUZIONE RISERVATA