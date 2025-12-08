Fisico da corazziere, movenze eleganti, qualità fuori dal comune: il centrocampista montenegrino ha voglia di imporsi anche in nerazzurro

Fabio Alampi Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 20:40)

Un lampo improvviso, un movimento di gambe veloce e preciso, e la palla che termina in rete. Andrija Vukoje ha scelto un modo sicuramente non banale per sbloccare la sfida tra Cagliari e Inter, quattordicesima giornata del campionato U18. Una rovesciata che ha strappato applausi, e che è servita per ribadire una volta di più le enormi qualità di questo centrocampista montenegrino dal grande talento, voglioso di affermarsi anche con la maglia nerazzurra.

L'impatto con il mondo Inter — Arrivato a Milano a gennaio accompagnato da grandi aspettative, fisico da corazziere (supera il metro e 90 di altezza) e movenze elegantissime, Vukoje si è imposto in patria con la maglia dell'OFK Grbalj, club con cui aveva già debuttato in Prima Squadra a soli 16 anni. Classe 2008, mancino, considerato uno dei migliori talenti del Montenegro, nasce come esterno offensivo, prima di affermarsi definitivamente come centrocampista offensivo.

Subito aggregato da sotto età all'Inter U18, in estate è stato inserito nella rosa della Primavera, con cui ha debuttato sia in campionato che in Youth League, giocando per lo più come mezz'ala destra. Dopo un inizio promettente, Vukoje ha perso terreno nelle gerarchie di Carbone, e nelle ultime settimane gli è stata data la possibilità di riprendere minutaggio con l'U18. Risultato? Doppietta contro il Cagliari, alla terza presenza con la formazione di Fautario.

Passioni, idoli, futuro — Grandissimo tifoso del Partizan, cresciuto nel mito di Cristiano Ronaldo, che ammira per la sua mentalità e la sua voglia di spingersi costantemente oltre i limiti, Vukoje è molto stimato dalla dirigenza dell'Inter, che in inverno ha bruciato la concorrenza di numerosi club europei.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2027, il montenegrino sta lavorando per recuperare il terreno perso nelle ultime settimane: il primo obiettivo è quello di ritrovare un posto in Primavera, poi si penserà al futuro. Le qualità, fisiche e tecniche, non sono in discussione. Toccherà ora a lui continuare a crescere dal punto di vista tattico e dell'intensità: il tempo è tutto dalla sua parte.