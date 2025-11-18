FC Inter 1908
Primavera, l’Inter di Carbone ospita il Torino: la designazione arbitrale

Dodicesima giornata di campionato per i nerazzurri, pronti a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali
Archiviata la pausa per le Nazionali, torna anche il campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce dal pareggio esterno contro la capolista Roma, nella dodicesima giornata affronterà il Torino.

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma domenica 23 novembre al Konami Centre, sarà diretto da Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio, coadiuvato dagli assistenti Marco Sicurello di Seregno e Mattia Bettani di Treviglio.

