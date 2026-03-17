I belgi travolgono l'Atletico Madrid e affronteranno la vincente di Inter-Benfica, i francesi vincono di misura contro il Villarreal

Sono Club Brugge e Paris Saint-Germain le prime due semifinaliste della Youth League 2025/26. I belgi travolgono l'Atletico Madrid con un netto 0-4 esterno: nel prossimo turno affronteranno la vincente di Inter-Benfica. Vittoria di misura, invece, per i francesi, che battono 0-1 il Villarreal: a loro toccherà una tra Real Madrid e Sporting Lisbona.