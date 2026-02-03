Sedicesimi di finale di Youth League per l'Inter Primavera: i nerazzurri di Carbone, dopo aver superato la prima fase, affronteranno in trasferta il Colonia, dove saranno attesi da un vero e proprio clima infernale, con 50mila tifosi tedeschi previsti sulle tribune del Rheinenergiestadion.
Youth League, domani la sfida tra Colonia e Inter: la designazione arbitrale
Sedicesimi di finale per i nerazzurri di Carbone, attesi da un clima infernale in Germania davanti a 50mila spettatori
Gara unica a eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei tempiregolamentari si procederà con i calci di rigore: calcio di inizio alle ore 18. Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro l'austriaco Stefan Ebner, coadiuvato dai connazionali Amina Gutschi e Thomas Kaplan, quarto uomo è il tedesco Patrick Schwengers.
