L'Inter Primavera si appresta a scrivere la storia della Youth League. Ancora una volta. I ragazzi di Carbone, nei sedicesimi di finale, sfideranno il Colonia, e saranno attesi da un'autentica bolgia: come comunicato direttamente dal club tedesco, il Rheinenergiestadion è già sold out, con la partita (in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 18) che verrà giocata davanti a 50.000 spettatori, nuovo record di presenze della manifestazione.
Frantumato il precedente primato che, casualità, vedeva ancora i nerazzurri protagonisti: Trabzonspor-Inter, quarti di finale della scorsa stagione (1-0 per i turchi, ndr), con 40.368 spettatori.
Come in Turchia, anche in Germania ci sarà un vero e proprio ambiente infernale: uno scenario sicuramente non semplice per l'Inter, chiamata a una prestazione di grandissima personalità e maturità.
