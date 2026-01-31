L'Inter Primavera si appresta a scrivere la storia della Youth League. Ancora una volta. I ragazzi di Carbone, nei sedicesimi di finale, sfideranno il Colonia, e saranno attesi da un'autentica bolgia: come comunicato direttamente dal club tedesco, il Rheinenergiestadion è già sold out, con la partita (in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 18) che verrà giocata davanti a 50.000 spettatori, nuovo record di presenze della manifestazione.