FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera news inter primavera Youth League, Inter attesa da un ambiente infernale: 50.000 spettatori a Colonia, è record!

inter primavera

Youth League, Inter attesa da un ambiente infernale: 50.000 spettatori a Colonia, è record!

Youth League, Inter attesa da un ambiente infernale: 50.000 spettatori a Colonia, è record! - immagine 1
I nerazzurri di Carbone giocheranno i sedicesimi di finale della competizione europea in un'autentica bolgia
Fabio Alampi Redattore 

L'Inter Primavera si appresta a scrivere la storia della Youth League. Ancora una volta. I ragazzi di Carbone, nei sedicesimi di finale, sfideranno il Colonia, e saranno attesi da un'autentica bolgia: come comunicato direttamente dal club tedesco, il Rheinenergiestadion è già sold out, con la partita (in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 18) che verrà giocata davanti a 50.000 spettatori, nuovo record di presenze della manifestazione.

Youth League, Inter attesa da un ambiente infernale: 50.000 spettatori a Colonia, è record!- immagine 2
Getty Images

Frantumato il precedente primato che, casualità, vedeva ancora i nerazzurri protagonisti: Trabzonspor-Inter, quarti di finale della scorsa stagione (1-0 per i turchi, ndr), con 40.368 spettatori.

Come in Turchia, anche in Germania ci sarà un vero e proprio ambiente infernale: uno scenario sicuramente non semplice per l'Inter, chiamata a una prestazione di grandissima personalità e maturità.

Leggi anche
Carbone a FCIN1908: “Vittoria meritata, ora la Youth League. Serviranno personalità e...
Primavera, pagelle Inter-Cremonese: El Mahboubi imprendibile, bentornato Garonetti!

© RIPRODUZIONE RISERVATA