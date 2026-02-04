I sedicesimi di finale si svolgono in gara unica: tutte le sfide in parità dopo i 90' proseguiranno direttamente ai calci di rigore per decretare la squadra vincitrice. Teste di serie del sorteggio dei sedicesimi erano le squadre classificatesi tra la 1.a e la 6.a posizione del percorso Champions League e le 10 qualificate dal percorso campioni nazionali: per questo motivo l'Inter affronterà il Colonia in trasferta.

Il match si disputerà allo Stadion Köln, l'impianto principale della città tedesca, casa della Prima Squadra che milita in Bundesliga: il calcio d'inizio è in programma alle ore 18:00 di mercoledì 4 febbraio.

IL MOMENTO DELLA PRIMAVERA

L'Inter Primavera arriva al match dopo la vittoria in campionato per 2-1 contro la Cremonese. I nerazzurri sono tornati al successo dopo tre partite: il 2026 non è iniziato al meglio per i ragazzi di Benny Carbone, che da gennaio in avanti hanno collezionato due vittorie, un pareggio e tre sconfitte in campionato, più un successo ai rigori contro la Sampdoria negli ottavi della Coppa Italia.

Nel campionato Primavera l'Inter occupa la quarta posizione con 37 punti, tre in meno della Roma capolista; nel mezzo ci sono Parma e Fiorentina a quota 39.

L'AVVERSARIO | COLONIA

Il Colonia ha già stabilito alcuni record in questa edizione della Youth League: la squadra tedesca è arrivata ai sedicesimi per la prima volta nella sua storia, fase raggiunta dopo aver superato il percorso campioni nazionali eliminando Racing Union Luxembourg e i danesi del Midtjylland. Questi ultimi avevano superato il percorso campioni nazionali sette volte, un record, e non erano mai stati eliminati in questa fase prima di questa stagione.

Il Colonia invece non aveva mai superato un turno di Youth League nella sua storia. In Europa i tedeschi hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio finora: successi per 0-3 e 2-1 contro i lussemburghesi del Racing Union, 1-1 nell'andata a Colonia contro il Midtjylland e netta vittoria per 1-4 in Danimarca, che ha portato la squadra tedesca ai sedicesimi.

Il bomber della squadra è senza dubbio Fynn Schenten, attaccante classe 2007 autore di 5 reti in 4 partite giocate. L'allenatore è Stefan Ruthenbeck, in panchina dal 2018: in precedenza nella stagione 2017/18 ha allenato anche la Prima Squadra del Colonia per 22 partite tra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania.

(Fonte: Inter.it)