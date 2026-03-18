FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera news inter primavera Youth League, i convocati dell’Inter per il quarto di finale contro il Benfica

inter primavera

Youth League, i convocati dell’Inter per il quarto di finale contro il Benfica

Youth League, i convocati dell’Inter per il quarto di finale contro il Benfica - immagine 1
I nerazzurri di Carbone si giocano la qualificazione per la semifinale affrontando la formazione portoghese
Fabio Alampi Redattore 

Quarto di finale di Youth League per l'Inter, che questo pomeriggio affronta il Benfica. Per la Primavera nerazzurra la grande occasione di raggiungere per la prima volta nella sua storia la Final Four. Sono 20 i convocati del tecnico Carbone: in lista c'è anche Maye, "prestato" dall'U23.

Youth League, i convocati dell’Inter per il quarto di finale contro il Benfica- immagine 2
Getty Images

I convocati:

Portieri: Farronato, Taho;

Difensori: Bovio, Maye, Williamson, Ballo, Marello, Nenna, Jakirovic;

Centrocampisti: Cerpelletti, Mancuso, Zarate, Venturini, Virtuani, La Torre;

Attaccanti: Iddrissou, Zouin, El Mahboubi, Kukulis, Mosconi.

Leggi anche
Inter, sogno Final Four: Youth League, oggi i quarti Inter-Benfica. E in caso di semifinale…
Youth League, Club Brugge e Paris Saint-Germain in semifinale: il tabellone aggiornato

© RIPRODUZIONE RISERVATA