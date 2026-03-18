Quarto di finale di Youth League per l'Inter, che questo pomeriggio affronta il Benfica. Per la Primavera nerazzurra la grande occasione di raggiungere per la prima volta nella sua storia la Final Four. Sono 20 i convocati del tecnico Carbone: in lista c'è anche Maye, "prestato" dall'U23.
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Youth League, i convocati dell’Inter per il quarto di finale contro il Benfica
I nerazzurri di Carbone si giocano la qualificazione per la semifinale affrontando la formazione portoghese
I convocati:
Portieri: Farronato, Taho;
Difensori: Bovio, Maye, Williamson, Ballo, Marello, Nenna, Jakirovic;
Centrocampisti: Cerpelletti, Mancuso, Zarate, Venturini, Virtuani, La Torre;
Attaccanti: Iddrissou, Zouin, El Mahboubi, Kukulis, Mosconi.
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