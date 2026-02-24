FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera news inter primavera Youth League, i convocati di Carbone per Inter-Betis: c’è anche Jakirovic

inter primavera

Youth League, i convocati di Carbone per Inter-Betis: c’è anche Jakirovic

Youth League, i convocati di Carbone per Inter-Betis: c’è anche Jakirovic - immagine 1
Ottavi di finale per la Primavera nerazzurra, che oggi affronta gli spagnoli: in lista anche il difensore croato
Fabio Alampi Redattore 

Ottavi di finale di Youth League per l'Inter Primavera che, dopo aver eliminato i tedeschi del Colonia, affrontano gli spagnoli del Betis. Il tecnico Benito Carbone convoca anche Leon Jakirovic, difensore croato classe 2008 acquistato a gennaio dalla Dinamo Zagabria. Nella lista nerazzurra solo due 2006: Venturini e Zouin.

Youth League, i convocati di Carbone per Inter-Betis: c’è anche Jakirovic- immagine 2
Getty Images

I convocati:

Portieri: Farronato, Taho;

Difensori: Williamson, Jakirovic, Peletti, Breda, Bovio, Marello, Ballo;

Centrocampisti: Putsen, La Torre, Cerpelletti, Zarate, Venturini, Mancuso;

Attaccanti: Kukulis, Mosconi, El Mahboubi, Iddrissou, Zouin.

Leggi anche
Youth League, i convocati del Betis per l’ottavo di finale contro l’Inter
Youth League, domani Inter-Betis: orario, regolamento e dove vederla in tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA