Ottavi di finale di Youth League per l'Inter Primavera che, dopo aver eliminato i tedeschi del Colonia, affrontano gli spagnoli del Betis. Il tecnico Benito Carbone convoca anche Leon Jakirovic, difensore croato classe 2008 acquistato a gennaio dalla Dinamo Zagabria. Nella lista nerazzurra solo due 2006: Venturini e Zouin.
Youth League, i convocati di Carbone per Inter-Betis: c’è anche Jakirovic
Ottavi di finale per la Primavera nerazzurra, che oggi affronta gli spagnoli: in lista anche il difensore croato
I convocati:
Portieri: Farronato, Taho;
Difensori: Williamson, Jakirovic, Peletti, Breda, Bovio, Marello, Ballo;
Centrocampisti: Putsen, La Torre, Cerpelletti, Zarate, Venturini, Mancuso;
Attaccanti: Kukulis, Mosconi, El Mahboubi, Iddrissou, Zouin.
