Sesta e ultima giornata di Youth League: l'Inter di Carbone affronta il Liverpool con l'obiettivo di blindare il passaggio alla fase successiva. Il tecnico nerazzurro deve rinunciare allo squalificato Cerpelletti, ma avrà a disposizione i 2006 Maye, Venturini e Zouin, "prestati" dall'U23. Calcio di inizio alle ore 16.