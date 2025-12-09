Sesta e ultima giornata di Youth League: l'Inter di Carbone affronta il Liverpool con l'obiettivo di blindare il passaggio alla fase successiva. Il tecnico nerazzurro deve rinunciare allo squalificato Cerpelletti, ma avrà a disposizione i 2006 Maye, Venturini e Zouin, "prestati" dall'U23. Calcio di inizio alle ore 16.
Youth League, i convocati di Carbone per Inter-Liverpool: assente Cerpelletti
Sesta e ultima partita della prima fase per i nerazzurri, che proveranno a blindare la qualificazione al prossimo stage
I convocati:
Portieri: Pentima, Farronato.
Difensori: Conti, Nenna, Bovio, Maye, Marello, Ballo, Mackiewicz.
Centrocampisti: Venturini, Mancuso, La Torre, Zarate, Putsen.
Attaccanti: El Mahboubi, Mosconi, Moressa, Zouin, Kukulis, Iddrissou.
