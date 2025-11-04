Dopo la vittoria all'ultimo respiro in casa dell'Union Saint-Gilloise, l’Inter U20 torna in campo in UEFA Youth League per la quarta giornata della League Phase. I nerazzurri di Benny Carbone scenderanno in campo contro i kazaki del Kairat Almaty al KONAMI Football Centre.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Youth League, l’Inter affronta domani il Kairat: ecco dove vedere la partita
inter primavera
Youth League, l’Inter affronta domani il Kairat: ecco dove vedere la partita
I nerazzurri di Carbone, ancora imbattuti nella competizione, cercano altri punti contro la formazione kazaka
Il match sarà trasmesso in diretta alle ore 16:00 in streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA