Youth League, l’Inter affronta domani il Kairat: ecco dove vedere la partita

I nerazzurri di Carbone, ancora imbattuti nella competizione, cercano altri punti contro la formazione kazaka
Dopo la vittoria all'ultimo respiro in casa dell'Union Saint-Gilloise, l’Inter U20 torna in campo in UEFA Youth League per la quarta giornata della League Phase. I nerazzurri di Benny Carbone scenderanno in campo contro i kazaki del Kairat Almaty al KONAMI Football Centre.

Il match sarà trasmesso in diretta alle ore 16:00 in streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.

(inter.it)

