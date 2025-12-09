FC Inter 1908
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Carbone: “Passaggio del turno meritato. Molto felice per Mancuso, Moressa e Farronato”

inter primavera

Carbone: “Passaggio del turno meritato. Molto felice per Mancuso, Moressa e Farronato”

Il tecnico dell'Inter Primavera commenta con grande soddisfazione il successo per 5-0 in Youth League contro il Liverpool
Fabio Alampi Redattore 

Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato lo strepitoso successo per 5-0 contro il Liverpool che vale il passaggio del turno in Youth League: "Credo che i ragazzi si siano meritati questo passaggio del turno. Per tutta la competizione che abbiamo fatto credo che abbiamo meritato, concludendo con questa partita molto positiva su tutti gli aspetti, in fase di possesso e di non possesso, siamo anche riusciti a non prendere gol. Sono molto felice, abbiamo interpretato questa partita nel modo giusto, anche quelli che sono entrati dalla panchina sono stati meravigliosi. Quando vedo questo coinvolgimento da parte di tutti sono contento".

"L'ho detto ai ragazzi, mi è piaciuto molto lo spirito avuto per tutta la partita. Tra primo e secondo tempo ho chiesto attenzione, aggressività, concetto che abbiamo cercato di trasmettere fin dall'inizio. Il secondo tempo poteva finire 5-0 come poi è finito, ma poteva anche riaprisi e crearci difficoltà. I ragazzi sono stati molto attenti, hanno gestito bene la palla, siamo stati molto più cinici davanti".

"Abbiamo perso dei pezzi durante il campionato, ora stiamo cercando di recuperarli. Sono molto felice per esempio per Mancuso, che è stato fermo per più di un anno: non l'ho mai avuto l'anno scorso, ma sapevo la sua forza. Sono molto contento di poterlo mettere in campo e di poterlo scegliere per ogni partita, secondo me è un giocatore molto forte, che ha una grande prospettiva. Moressa è stato fermo per più di un mese per una distorsione, Farronato è rientrato in un modo incredibile, da 3-4 partite sta facendo molto bene. Questo è un grandissimo obiettivo raggiunto, cerchiamo di recuperare e coinvolgere tutti".

