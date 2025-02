Il tecnico dell'Inter Primavera commenta così ai nostri microfoni il successo per 3-0 ottenuto contro il Lecce

Andrea Zanchetta, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 il successo per 3-0 contro il Lecce: "Quando arrivi da due sconfitte un pochino di contraccolpo psicologico a volte ci può essere, ma stiamo lavorando molto su questo, sulla prestazione, partita dopo partita. Cerchiamo di non farci condizionare troppo da quello che ci succede, i ragazzi questo l'hanno assimilato molto bene. Questa è l'indicazione che abbiamo voluto dare quest'anno. A volte è naturale aspettarsi questo condizionamento, oggi invece non c'è stato, segnale che anche da questo punto di vista i ragazzi stanno crescendo".