Terza vittoria consecutiva per l'Inter U18, che batte 3-0 il Monza e sale al sesto posto in classifica a quota 19 punti, agganciando così la zona playoff. I nerazzurri di Fautario, dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0, superano la resistenza brianzola e dilagano nella ripresa: i gol portano la firma di Sorino, Strand (al primo centro in Italia) e Vukaj.