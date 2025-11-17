Terza vittoria consecutiva per l'Inter U18, che batte 3-0 il Monza e sale al sesto posto in classifica a quota 19 punti, agganciando così la zona playoff. I nerazzurri di Fautario, dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0, superano la resistenza brianzola e dilagano nella ripresa: i gol portano la firma di Sorino, Strand (al primo centro in Italia) e Vukaj.
