U18, terza vittoria consecutiva per l’Inter: 3-0 al Monza e zona playoff raggiunta

I nerazzurri di Fautario prendono il largo nel secondo tempo: i gol portano le firme di Sorino, Strand e Vukaj
Fabio Alampi Redattore 

Terza vittoria consecutiva per l'Inter U18, che batte 3-0 il Monza e sale al sesto posto in classifica a quota 19 punti, agganciando così la zona playoff. I nerazzurri di Fautario, dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0, superano la resistenza brianzola e dilagano nella ripresa: i gol portano la firma di Sorino, Strand (al primo centro in Italia) e Vukaj.

