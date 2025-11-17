Terza vittoria consecutiva, quarta nelle ultime 5 partite, per l'Inter U17, che batte 2-1 il Como e salgono al secondo posto in classifica. I nerazzurri di Handanovic si impongono grazie alle reti nella ripresa di Dade al 65' e di Matarrese al 71'.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera U17, prosegue la risalita dell’Inter di Handanovic: 2-1 al Como e secondo posto
inter primavera
U17, prosegue la risalita dell’Inter di Handanovic: 2-1 al Como e secondo posto
I nerazzurri si impongono grazie alle reti nella ripresa di Dade e Matarrese: terza vittoria consecutiva, quarta nelle ultime 5 partite
© RIPRODUZIONE RISERVATA