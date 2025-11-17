FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera U17, prosegue la risalita dell’Inter di Handanovic: 2-1 al Como e secondo posto

inter primavera

U17, prosegue la risalita dell’Inter di Handanovic: 2-1 al Como e secondo posto

U17, prosegue la risalita dell’Inter di Handanovic: 2-1 al Como e secondo posto - immagine 1
I nerazzurri si impongono grazie alle reti nella ripresa di Dade e Matarrese: terza vittoria consecutiva, quarta nelle ultime 5 partite
Fabio Alampi Redattore 

Terza vittoria consecutiva, quarta nelle ultime 5 partite, per l'Inter U17, che batte 2-1 il Como e salgono al secondo posto in classifica. I nerazzurri di Handanovic si impongono grazie alle reti nella ripresa di Dade al 65' e di Matarrese al 71'.

Leggi anche
U18, terza vittoria consecutiva per l’Inter: 3-0 al Monza e zona playoff raggiunta
Inter, il programma del settore giovanile: U18, U16 e U15 sfidano il Monza

© RIPRODUZIONE RISERVATA