UNDER 20 Campionato Primavera 1, 7ª giornata: Lazio-Inter 1-0
inter primavera Settore giovanile- Inter, ecco i risultati del weekend
inter primavera
Settore giovanile- Inter, ecco i risultati del weekend
I risultati del Settore giovanile nerazzurro. Spicca la sconfitta dell'Inter Primavera contro la Lazio
UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 3ª giornata: Inter-Brescia 6-1 Reti: 6’ Ciurleo, 18’ Crippa, 28’ e 44’ Romanelli, 36’ Palmeri, 59’ Bersani.
UNDER 18 Campionato, 5ª giornata: Hellas Verona-Inter 2-3 Reti: 64’ Carrara, 87’ La Torre, 90’ La Torre.
UNDER 17 Amichevole: Inter-Alcione 1-0 Reti: 87’ Piva.
UNDER 17 FEMMINILE Campionato maschile U15: Inter-Forza e Coraggio 1-2 Reti: 81’ autogol
UNDER 16 Campionato, 4ª giornata: Inter-Padova 1-1 Reti: 55’ Castellarin.
UNDER 15 Campionato, 4ª giornata: Inter-Padova 0-1
UNDER 15 FEMMINILE Campionato maschile U14: Inter-Futura Peschiera 8-2 Reti: 9’, 24’, 29’ Vetro, 13’, 35’, 43’ Franceschi, 21’ Della Morte, 53’ Giovannini.
(Inter.it)
