Settore giovanile- Inter, ecco i risultati del weekend

I risultati del Settore giovanile nerazzurro. Spicca la sconfitta dell'Inter Primavera contro la Lazio
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

UNDER 20 Campionato Primavera 1, 7ª giornata: Lazio-Inter 1-0

UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 3ª giornata: Inter-Brescia 6-1 Reti: 6’ Ciurleo, 18’ Crippa, 28’ e 44’ Romanelli, 36’ Palmeri, 59’ Bersani.

UNDER 18 Campionato, 5ª giornata: Hellas Verona-Inter 2-3 Reti: 64’ Carrara, 87’ La Torre, 90’ La Torre.

Settore giovanile- Inter, ecco i risultati del weekend- immagine 2
UNDER 17 Amichevole: Inter-Alcione 1-0 Reti: 87’ Piva.

UNDER 17 FEMMINILE Campionato maschile U15: Inter-Forza e Coraggio 1-2 Reti: 81’ autogol

UNDER 16 Campionato, 4ª giornata: Inter-Padova 1-1 Reti: 55’ Castellarin.

MILAN, ITALY - AUGUST 26: Benito Carbone of FC Internazionale U20 looks on during the Supercoppa Primavera Final match between FC Internazionale U20 and Cagliari Calcio U20 at Arena Civica Gianni Brera on August 26, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

UNDER 15 Campionato, 4ª giornata: Inter-Padova 0-1

UNDER 15 FEMMINILE Campionato maschile U14: Inter-Futura Peschiera 8-2 Reti: 9’, 24’, 29’ Vetro, 13’, 35’, 43’ Franceschi, 21’ Della Morte, 53’ Giovannini.

