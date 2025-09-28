FC Inter 1908
U16, l’Inter batte 3-0 l’Udinese: seconda vittoria consecutiva per Dellafiore

Netto successo per i nerazzurri, che superano i friulani e si rilanciano in classifica: doppietta di Castellarin
Fabio Alampi Redattore 

Seconda vittoria consecutiva per l'Inter U16, che batte con un netto 3-0 l'Udinese e si rilancia in classifica dopo aver perso la gara d'esordio. I nerazzurri di Dellafiore si impongono grazie al gol di Penta e alla doppietta di Castellarin.

