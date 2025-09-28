Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter U15 che, dopo aver perso contro il Cagliari, cade anche in casa contro l'Udinese. 0-1 il risultato finale, con i nerazzurri di Solivellas che rimangono fermi a quota 3 punti dopo le prime tre giornate di campionato.
inter primavera
U15, seconda sconfitta consecutiva per l’Inter di Solivellas: l’Udinese vince 0-1
Altro stop per la formazione nerazzurra, che rimane ferma a quota 3 punti dopo le prime tre giornate di campionato
