La Federazione croata ha messo nel mirino Luka Topalovic. Come riportano in Slovenia, l'HNS ha già stabilito contatti con i genitori del calciatore dell'Inter. "I genitori di Luka, Stipe e Ivka, sono nati a Zabrđ vicino a Kotor Varoš, quindi Luka ha ancora il diritto di giocare per la nazionale croata".