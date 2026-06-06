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fcinter1908 inter primavera U18, definito il programma delle semifinali: ecco quando si giocherà Inter-Torino
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U18, definito il programma delle semifinali: ecco quando si giocherà Inter-Torino
I nerazzurri di Fautario, primi in classifica al termine della regular season, se la vedranno con i granata
Il campionato U18 entra nella fase conclusiva: la FIGC ha comunicato date, luoghi e orari delle Final Four, alle quali parteciperanno Inter, Roma, Torino (che ha battuto 3-0 il Cesena) e Bologna (eliminata l'Atalanta con un 3-2 dopo i tempi supplementari).
I nerazzurri di Fautario, primi in classifica al termine della regular season, se la vedranno con i granata giovedì 11 a Santarcangelo, con calcio di inizio alle ore 17:30. La finale è fissata per sabato 13 a Cesena, alle ore 20:30.
Il programma delle Final Four:
11/6, semifinale 1: Inter-Torino (Santarcangelo, ore 17:30)
11/6, semifinale 2: Roma-Bologna (Cesena, ore 20:30)
13/6, finale (Cesena, ore 20:30)
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