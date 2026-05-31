FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera U18, Inter scatenata: da 2-0 a 5-3 al Bologna, a segno anche Strand e Maghlout

inter primavera

U18, Inter scatenata: da 2-0 a 5-3 al Bologna, a segno anche Strand e Maghlout

U18, Inter scatenata: da 2-0 a 5-3 al Bologna, a segno anche Strand e Maghlout - immagine 1
I nerazzurri di Fautario vanno sotto di due reti ma rimontano grazie a un grandissimo secondo tempo: ora le semifinali
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Si chiude con una vittoria la regular season dell'Inter U18: i nerazzurri battono 5-3 il Bologna al termine di una partita incredibile e terminano al primo posto in classifica con 81 punti, dopo aver già staccato da tempo il pass per le semifinali scudetto.

U18, Inter scatenata: da 2-0 a 5-3 al Bologna, a segno anche Strand e Maghlout- immagine 2
Getty Images

Partenza da dimenticare per i ragazzi di Fautario, con i rossoblu che si portano avanti di due reti nel primo tempo grazie alla doppietta di Zucchini. Nella ripresa è tutta un'altra musica: Franchi accorcia le distanze, Strand trova il pareggio, Maghlout segna il gol del sorpasso. Gli ospiti trovano il 3-3 sfruttando un'autorete di Mackiewicz, ma il neo entrato Carrara segna la doppietta che certifica il definitivo 5-3 per l'Inter.

U18, Inter scatenata: da 2-0 a 5-3 al Bologna, a segno anche Strand e Maghlout- immagine 3
Getty Images

Inter-Bologna 5-3

Reti: 30', 35' Zucchini (B), 52' Franchi (I), 55' Strand (I), 72' Maghlout (I), 77' aut. Mackiewicz (I), 86', 92' Carrara (I).

Leggi anche
Giovanili Inter – Carbone verso l’addio, promosso Handanovic? E Vecchi…
Inter, Costante fa il fenomeno anche in Nazionale: ecco chi è il portierino dell’U16

© RIPRODUZIONE RISERVATA