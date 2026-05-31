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È terminata oggi la regular season del campionato U18. L'Inter, già certa del primo posto e della qualificazione alla Final Four, ha chiuso con un successo per 5-3 sul Bologna, terza forza del torneo. In semifinale, oltre ai nerazzurri, ci sarà la Roma, mentre conquistano i playoff Bologna, Torino, Cesena e Atalanta.