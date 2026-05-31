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fcinter1908 inter primavera U18, terminata la regular season: Inter in semifinale, ecco il tabellone completo

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U18, terminata la regular season: Inter in semifinale, ecco il tabellone completo

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Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui È terminata oggi la regular season del campionato U18. L’Inter, già certa del primo posto e della qualificazione alla Final Four, ha chiuso con un successo per 5-3 sul...
Fabio Alampi Redattore 

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È terminata oggi la regular season del campionato U18. L'Inter, già certa del primo posto e della qualificazione alla Final Four, ha chiuso con un successo per 5-3 sul Bologna, terza forza del torneo. In semifinale, oltre ai nerazzurri, ci sarà la Roma, mentre conquistano i playoff Bologna, Torino, Cesena e Atalanta.

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Getty Images

La classifica

—  

Inter 81, Roma 74, Bologna 67, Torino, Cesena 61, Atalanta, Genoa 59, Fiorentina 57, Napoli 56, Parma 50, Sassuolo 47, Monza 46, Verona 44, Milan, Lecce 42, Lazio 41, Cremonese 35, Frosinone 23, Cagliari 13.

Il tabellone dei playoff scudetto

—  

Inter (1)-Bologna (3)/Atalanta (6)

Roma (2)-Torino (4)/Cesena (5)

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