Successo in rimonta per l'Inter U18, che vince con il punteggio di 2-3 sul campo del Verona e sale al decimo posto in classifica a quota 7 punti. I ragazzi di Fautario rischiano, vanno sotto, ma nel finale trovano le giocate decisive: per i nerazzurri vanno a segno nella ripresa Carrara (64') e La Torre con una doppietta (87' e 90').