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fcinter1908 inter primavera U15, l’Inter si ferma in semifinale: non basta il 2-2 contro l’Empoli, nerazzurri eliminati
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U15, l’Inter si ferma in semifinale: non basta il 2-2 contro l’Empoli, nerazzurri eliminati
I ragazzi di Solivellas, dopo aver perso la gara di andata in casa, pareggiano e dicono addio al sogno scudetto
Si ferma in semifinale il cammino dell'Inter U15: i ragazzi di Solivellas, dopo aver perso 0-1 in casa nella gara di andata, non vanno oltre il pareggio per 2-2 a Empoli e dicono così addio al sogno scudetto.
I nerazzurri ci provano e passano in vantaggio con Sanogo al 14', ma subito dopo Chico rimette la gara in parità (decisiva la deviazione di Grigioni). Nella ripresa l'Inter si riporta nuovamente in avanti con Parisi, ma ancora una volta i padroni di casa rispondono nel giro di pochi minuti, questa volta con Menicagli. In finale l'Empoli se la vedrà con il Milan, che nell'altra semifinale ha eliminato la Fiorentina.
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