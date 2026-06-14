L'Inter U16 vola in finale: i ragazzi di Dellafiore perdono 2-1 contro la Roma, ma passano il turno in virtù della vittoria per 2-0 nella gara di andata e si giocheranno ora lo scudetto di categoria contro la Juventus, che nell'altra semifinale ha demolito il Pescara (doppio successo, 3-7 in Abruzzo e 6-3 in Piemonte).