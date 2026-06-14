Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
inter primavera
U16, Inter in finale: sconfitta indolore con la Roma, sarà super sfida con la Juventus
L'Inter U16 vola in finale: i ragazzi di Dellafiore perdono 2-1 contro la Roma, ma passano il turno in virtù della vittoria per 2-0 nella gara di andata e si giocheranno ora lo scudetto di categoria contro la Juventus, che nell'altra semifinale ha demolito il Pescara (doppio successo, 3-7 in Abruzzo e 6-3 in Piemonte).
Partono bene i nerazzurri, che passano in vantaggio al 9' del primo tempo con il solito Pietro Omini. Gara subito in salita per i giallorossi, che però non si arrendono e trovano la forza per ribaltare il risultato: Sperlonga pareggia al 33', Basile segna al 51' e firma l'inutile successo romanista.
Per i 2010 dell'Inter ennesimo, straordinario risultato: dopo aver vinto il campionato nella categoria U14 nel 2023/24 e in quella U15 nel 2024/25, puntano ora a quello che sarebbe un clamoroso tris. Un'altra soddisfazione stagionale per il club nerazzurro che, dopo aver conquistato lo scudetto con l'U18, hanno ora la possibilità di portare a casa un secondo trofeo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA