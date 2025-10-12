Nessun problema l'Inter U17, che batte 3-0 il Padova e aggancia il Venezia al terzo posto in classifica a quota 10 punti. I nerazzurri di Handanovic si impongono sulla formazione veneta grazie alla doppietta di Gjeci (al quarto centro stagionale) e al gol di Donato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera U17, l’Inter batte 3-0 il Padova e aggancia il terzo posto in classifica
inter primavera
U17, l’Inter batte 3-0 il Padova e aggancia il terzo posto in classifica
Nessun problema per i nerazzurri di Handanovic, che si impongono sui veneti grazie alla doppietta di Gjeci e al gol di Donato
© RIPRODUZIONE RISERVATA