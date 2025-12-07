Non si ferma più la marcia dell'Inter U18: i ragazzi di Fautario si impongono anche sul campo del Cagliari e conquistano la sesta vittoria consecutiva, agganciando la Roma al primo posto in classifica (ma con una gara in meno).
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera U18, l’Inter non si ferma più: sesta vittoria consecutiva e primo posto, battuto anche il Cagliari
inter primavera
U18, l’Inter non si ferma più: sesta vittoria consecutiva e primo posto, battuto anche il Cagliari
I nerazzurri di Fautario travolgono i rossoblu: 1-4 il risultato finale, doppietta per il montenegrino Vukoje
1-4 il risultato finale per i nerazzurri, trascinati da uno strepitoso Andrija Vukoje: il centrocampista montenegrino prima sblocca l'incontro con una spettacolare rovesciata, poi firma la sua personale doppietta nella ripresa. Di Moranduzzo e Pavan le altre reti, per i padroni di casa non basta il calcio di rigore trasformato da Cardu quando il punteggio era già sullo 0-3.
© RIPRODUZIONE RISERVATA