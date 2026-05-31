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inter primavera
U18, l’Inter chiude la regular season con una vittoria: 5-3 al Bologna e primo posto
Si chiude con una vittoria la regular season dell'Inter U18: i nerazzurri battono 5-3 il Bologna al termine di una partita incredibile e terminano al primo posto in classifica con 81 punti, dopo aver già staccato da tempo il pass per le semifinali scudetto.
Partenza da dimenticare per i ragazzi di Fautario, con i rossoblu che si portano avanti di due reti nel primo tempo grazie alla doppietta di Zucchini. Nella ripresa è tutta un'altra musica: Franchi accorcia le distanze, Strand trova il pareggio, Maghlout segna il gol del sorpasso. Gli ospiti trovano il 3-3 sfruttando un'autorete di Mackiewicz, ma il neo entrato Carrara segna la doppietta che certifica il definitivo 5-3 per l'Inter.
Inter-Bologna 5-3
Reti: 30', 35' Zucchini (B), 52' Franchi (I), 55' Strand (I), 72' Maghlout (I), 77' aut. Mackiewicz (I), 86', 92' Carrara (I).
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