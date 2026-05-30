L'Inter ha deciso - secondo Tuttosport - di non ripartire da Benny Carbone che dovrebbe quindi lasciare la panchina della Primavera

Matteo Pifferi Redattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 09:46)

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"Sono giorni di molteplici incontri in viale della Liberazione. Fari puntati non solo sulla campagna acquisti della prima squadra, ma soprattutto sul Settore Giovanile. Comparto dove è rimasto sulla torre di controllo Massimo Tarantino (ha rinnovato mercoledì), che insieme a Piero Ausilio e Dario Baccin sta tirando proprio questa settimana le somme sull’annata appena conclusa". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla situazione legata al settore giovanile dell'Inter.

L'Inter ha deciso - secondo Tuttosport - di non ripartire da Benny Carbone che dovrebbe quindi lasciare la panchina della Primavera nonostante la Supercoppa Italiana vinta e l'ottimo percorso in Youth League. In arrivo la separazione consensuale con Carbone, che potrebbe ripartire dall'estero nonostante diverse offerte da Serie C e altre Primavera.

"Valutazioni in corso pure su Samir Handanovic, nell’ultima stagione alla guida dell’Under 17 nerazzurra e desideroso di fare uno step in avanti. Vedremo se potrà accadere a stretto giro di posta. Intanto dopo il finale deludente e il corteggiamento di vari club di prima fascia della terza serie (Reggiana e Bari) è tornato il sereno tra il club nerazzurro e Stefano Vecchi, che appare pronto a proseguire il suo percorso al comando dell’Under 23. Il crollo nel finale di stagione ha impedito alla Seconda Squadra interista di acciuffare il pass per i Playoff, ma comunque le basi per far crescere ulteriormente i gioiellini nerazzurri ci sono tutte", chiosa Tuttosport.