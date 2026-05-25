Classe 2010, talento del settore giovanile nerazzurro, nella giornata di ieri è risultato decisivo nel Torneo di Sviluppo UEFA

Fabio Alampi Redattore 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 14:16)

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Il suo nome non è di certo una novità per chi segue con passione e costanza il settore giovanile. Oggi, molto probabilmente, la sua popolarità sarà ulteriormente cresciuta. Parliamo di Umberto Costante, portiere classe 2010, uno dei gioielli del vivaio dell'Inter. Uno che da tempo viene considerato come uno dei prospetti più interessanti del ruolo, e che sta facendo le fortune anche della Nazionale.

Nella giornata di ieri, in Portogallo, più precisamente a Macedo de Cavaleiros, e davanti a oltre 1.500 spettatori, Costante ha letteralmente trascinato l'Italia U16 al successo nel Torneo di Sviluppo UEFA nella finalissima contro i padroni di casa (che in attacco schieravano Cristiano Júnior, figlio di Cristiano Ronaldo). L'estremo difensore nerazzurro ha prima tirato su la saracinesca nel corso dei tempi regolamentari (terminati 1-1), poi si è esaltato durante la lotteria dei calci di rigore, parando il quarto e il quinto tentativo dei lusitani. Una prestazione da vero e proprio MVP per Costante, che ha potuto dimostrare una volta di più tutto il suo talento.

L'Inter se lo coccola, consapevole di avere tra le mani un ragazzo dalle qualità indiscutibili, e non appena compiuti i 16 anni lo ha blindato facendogli firmare il suo primo contratto da professionista. Punto di forza della formazione U16 nerazzurra, in questa stagione ha già ottenuto una presenza con l'U17 e due con l'U18, oltre ad aver ricevuto una convocazione anche con la Primavera. Campione d'Italia con l'U14 e con l'U15, ora sogna un clamoroso tris insieme ai suoi coetanei.