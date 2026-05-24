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fcinter1908 inter primavera U18, l’Inter batte la Lazio ed è matematicamente prima: ancora in gol D’Agostino

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U18, l’Inter batte la Lazio ed è matematicamente prima: ancora in gol D’Agostino

U18, l’Inter batte la Lazio ed è matematicamente prima: ancora in gol D’Agostino - immagine 1
I nerazzurri di Fautario, già certi della qualificazione ai playoff, si impongono di misura sul campo dei biancocelesti
Fabio Alampi Redattore 

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L'Inter U18 non concede sconti a nessuno. I nerazzurri di Fautario, già certi della qualificazione alla semifinale playoff, si impongono di misura sul campo della Lazio e conquistano matematicamente il primo posto in classifica con una giornata di anticipo.

U18, l’Inter batte la Lazio ed è matematicamente prima: ancora in gol D’Agostino- immagine 2
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0-1 il risultato finale: ancora a segno Giovanni D'Agostino, centrocampista classe 2008, arrivato a quota 15 gol in campionato e ora capocannoniere della squadra al pari dell'attaccante Cristian Carrara.

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Lazio-Inter 0-1

85' D'Agostino

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