Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera U18, l’Inter batte la Lazio ed è matematicamente prima: ancora in gol D’Agostino
inter primavera
U18, l’Inter batte la Lazio ed è matematicamente prima: ancora in gol D’Agostino
I nerazzurri di Fautario, già certi della qualificazione ai playoff, si impongono di misura sul campo dei biancocelesti
L'Inter U18 non concede sconti a nessuno. I nerazzurri di Fautario, già certi della qualificazione alla semifinale playoff, si impongono di misura sul campo della Lazio e conquistano matematicamente il primo posto in classifica con una giornata di anticipo.
0-1 il risultato finale: ancora a segno Giovanni D'Agostino, centrocampista classe 2008, arrivato a quota 15 gol in campionato e ora capocannoniere della squadra al pari dell'attaccante Cristian Carrara.
Lazio-Inter 0-1
85' D'Agostino
© RIPRODUZIONE RISERVATA