I tifosi nerazzurri hanno la possibilità di acquistare i biglietti per assistere alla partita, valida per la 16ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26. I tagliandi sono disponibili a questo link.
La formazione di Stefano Vecchi arriva alla sfida al quinto posto in classifica, a quota 25 punti con una gara da recuperare. Sette le vittorie conquistate contro Virtus Verona, Pergolettese, Triestina, Lumezzane, Alcione Milano, AlbinoLeffe e Trento, tre le sconfitte contro Lecco, Cittadella e Vicenza e quattro i pareggi contro Novara, Pro Patria, Renate e Ospitaletto Franciacorta.
La Pro Vercelli reduce dal successo contro l'Alcione Milano, è al settimo posto in classifica a quota 22 punti dopo quindici giornate, frutto di sette vittorie, un pareggio e sette sconfitte.
INTER U23 - PRO VERCELLI: DOVE VEDERLA
Inter U23-Pro Vercelli, sfida valida per la 16ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26, si disputerà domenica 30 novembre alle 14:30 all'U-Power Stadium di Monza e verrà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite app Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
L'ARBITRO DI INTER U23-PRO VERCELLI
L'arbitro di Inter U23-Pro Vercelli, sarà Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata.
Assistenti: Bianchi – Rinaldi
Quarto ufficiale: Picardi
Operatore FVS: Martone
(Fonte: Inter.it)
