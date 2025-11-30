FC Inter 1908
Inter U23, arriva la Pro Vercelli: dove vederla in tv e streaming, via alle 14:30

I nerazzurri di Stefano Vecchi affrontano la Pro Vercelli nella 16ª giornata del Girone A di Serie C: alle 14:30 il fischio d'inizio all'U-Power Stadium di Monza
Dopo il successo di Campionato contro il Trento e l'eliminazione dalla Coppa Italia, l'Inter U23 torna in campo per la sfida contro la Pro Vercelli valida per la 16ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26.

Il match è in programma alle ore 14:30 all'U-Power Stadium di Monza, impianto casalingo dei giovani nerazzurri di Stefano Vecchi.

I tifosi nerazzurri hanno la possibilità di acquistare i biglietti per assistere alla partita, valida per la 16ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26. I tagliandi sono disponibili a questo link.

La formazione di Stefano Vecchi arriva alla sfida al quinto posto in classifica, a quota 25 punti con una gara da recuperare. Sette le vittorie conquistate contro Virtus Verona, Pergolettese, Triestina, Lumezzane, Alcione Milano, AlbinoLeffe e Trento, tre le sconfitte contro Lecco, Cittadella e Vicenza e quattro i pareggi contro Novara, Pro Patria, Renate e Ospitaletto Franciacorta.

La Pro Vercelli reduce dal successo contro l'Alcione Milano, è al settimo posto in classifica a quota 22 punti dopo quindici giornate, frutto di sette vittorie, un pareggio e sette sconfitte.

INTER U23 - PRO VERCELLI: DOVE VEDERLA

Inter U23-Pro Vercelli, sfida valida per la 16ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26, si disputerà domenica 30 novembre alle 14:30 all'U-Power Stadium di Monza e verrà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite app Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

L'ARBITRO DI INTER U23-PRO VERCELLI

L'arbitro di Inter U23-Pro Vercelli, sarà Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata.

Arbitro: Manzo

Assistenti: Bianchi – Rinaldi

Quarto ufficiale: Picardi

Operatore FVS: Martone

(Fonte: Inter.it)

