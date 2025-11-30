I tifosi nerazzurri hanno la possibilità di acquistare i biglietti per assistere alla partita, valida per la 16ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26. I tagliandi sono disponibili a questo link.

La formazione di Stefano Vecchi arriva alla sfida al quinto posto in classifica, a quota 25 punti con una gara da recuperare. Sette le vittorie conquistate contro Virtus Verona, Pergolettese, Triestina, Lumezzane, Alcione Milano, AlbinoLeffe e Trento, tre le sconfitte contro Lecco, Cittadella e Vicenza e quattro i pareggi contro Novara, Pro Patria, Renate e Ospitaletto Franciacorta.