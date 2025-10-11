Intervistato da SportWeek, Stefano Vecchi sottolinea qual è l'obiettivo dell'Inter U23. Il tecnico poi torna sul suo ritorno in nerazzurro. "Il ritorno? Rivedere certi posti, come Appiano Gentile o Interello, è emozionante. Così come le persone con cui ho condiviso tanti bei momenti. L ’Alcione è una squadra storica, a livello di settore giovanile è sempre stata un’ottima piazza. Ora hanno fatto un salto di qualità grazie a una proprietà appassionata e lungimirante. Ho sentito dire al presidente che nel giro di qualche anno vogliono essere competitivi e vincere, credo si stiano muovendo in questa direzione".