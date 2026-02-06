La Primavera, ma soprattutto l'Under 23 rappresenta un serbatoio importante per Chivu

Dell'Under 23 Beppe Marotta ne parla spesso, sottolineando quanto sia importante. Il primo segnale chiaro è arrivato contro il Torino quando Cristian Chivu ha potuto attingere dalla rosa di Stefano Vecchi. Anche la scelta del tecnico non è casuale, perché Vecchi, oltre a conoscere benissimo il mondo Inter, è un tecnico che ha tanta esperienza e con i giovani ci sa fare.

"Il quarto posto nel girone A di Serie C dopo ventiquattro turni racconta soltanto in parte lo stato di salute dell’Inter Under 23. La dirigenza nerazzurra ha affidato a Stefano Vecchi un gruppo in cui si mescola l’esperienza della spina dorsale formata da Melgrati, Fiordilino e bomber La Gumina all’esuberanza e intraprendenza di diversi giovani, non solo cresciuti nel settore giovanile interista come Cocchi, Kamate, Alexiou, Stante, Berenbruch e altri", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Nel mosaico hanno trovato spazio anche diversi investimenti, ultimo quello a gennaio di Jakirovic, che sono semi pronti a germogliare. Nel percorso da inizio stagione i nerazzurri si sono subito creati un margine di tranquillità in classifica. Quello che però conta davvero è il serbatoio da mettere all'occorrenza di Chivu, come accaduto per Inter-Torino. E che nella teoria dei vasi comunicanti coinvolge a sua volta anche la Primavera: nel suo campionato, la squadra di Carbone, è terza con appena due punti da Parma e Fiorentina, appaiate in vetta".

