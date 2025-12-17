Supercoppa, Chivu convoca 4 giovani: c’è una novità assoluta

Nel primo pomeriggio di oggi l'Inter è volata a Riad per disputare la Supercoppa. I nerazzurri scenderanno in campo venerdì dove affronteranno il Bologna in semifinale. Insieme alla squadra sono partiti anche Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian, entrambi saranno a disposizione in una eventuale finale. Cristian Chivu ha scelto anche di convocare ben quattro giovani giocatori dell'Under 23 nerazzurra, ovvero Cocchi, Cinquegrano, Kaczmarski e Taho.