Supercoppa, Chivu convoca 4 giovani: c’è una novità assoluta

Il tecnico nerazzurro ha scelto di convocare per la Supercoppa anche quattro giovani dell'Under 23
Nel primo pomeriggio di oggi l'Inter è volata a Riad per disputare la Supercoppa. I nerazzurri scenderanno in campo venerdì dove affronteranno il Bologna in semifinale. Insieme alla squadra sono partiti anche Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian, entrambi saranno a disposizione in una eventuale finale. Cristian Chivu ha scelto anche di convocare ben quattro giovani giocatori dell'Under 23 nerazzurra, ovvero Cocchi, Cinquegrano, Kaczmarski e Taho.

La novità assoluta riguarda il centrocampista polacco Iwo Kaczmarski, alla sua prima convocazione in prima squadra in una gara ufficiale. Infatti l'ex Empoli era stato convocato e aveva giocato qualche minuto contro l'Atletico Madrid in amichevole a in Libia. Centrocampista di rottura e punto fermo della squadra di Stefano Vecchi, Kaczmarski ricopre il ruolo di mezzala nel 3-5-2.

