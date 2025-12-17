Nel primo pomeriggio di oggi l'Inter è volata a Riad per disputare la Supercoppa. I nerazzurri scenderanno in campo venerdì dove affronteranno il Bologna in semifinale. Insieme alla squadra sono partiti anche Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian, entrambi saranno a disposizione in una eventuale finale. Cristian Chivu ha scelto anche di convocare ben quattro giovani giocatori dell'Under 23 nerazzurra, ovvero Cocchi, Cinquegrano, Kaczmarski e Taho.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 Supercoppa, Chivu convoca 4 giovani: c’è una novità assoluta
inter under 23
Supercoppa, Chivu convoca 4 giovani: c’è una novità assoluta
Il tecnico nerazzurro ha scelto di convocare per la Supercoppa anche quattro giovani dell'Under 23
La novità assoluta riguarda il centrocampista polacco Iwo Kaczmarski, alla sua prima convocazione in prima squadra in una gara ufficiale. Infatti l'ex Empoli era stato convocato e aveva giocato qualche minuto contro l'Atletico Madrid in amichevole a in Libia. Centrocampista di rottura e punto fermo della squadra di Stefano Vecchi, Kaczmarski ricopre il ruolo di mezzala nel 3-5-2.
© RIPRODUZIONE RISERVATA