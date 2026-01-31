Richi Agbonifo, esterno dell'Inter U23, si è presentato in sala stampa al termine del match pareggiato 1-1 contro la Pergolettese: "Oggi penso di essere entrato bene. Ho giocato in questo ruolo l'anno scorso a Verona, li mister mi ha provato in settimana e penso di aver avuto l'approccio giusto. Sono contento di come ho affrontato la partita".
Agbonifo: “Nasco esterno, ma posso fare più ruoli. Il gol? Manca, ma non sono preoccupato”
L'attaccante classe 2006 dell'Inter U23 si è presentato in sala stampa al termine del match pareggiato 1-1 contro la Pergolettese
"In quel ruolo posso rendere meglio? Io nasco esterno, quindi magari giocare vicino alla linea risulta più facile per me e per le mie caratteristiche. Con il mister Vecchi ho già provato a giocare da sottopunta, da seconda punta, e mi trovo bene anche lì. Sono le prestazioni a parlare, sono contento".
"Non giocavo da quattro partite, ma io ho sempre lavoato bene in settimana. Poi sono scelte di campo e sono molto contento di essere qui. Il gol manca, ma basta avere il giusto approccio: non ci sono problemi, non sono preoccupato".
