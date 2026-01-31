L'attaccante classe 2006 dell'Inter U23 si è presentato in sala stampa al termine del match pareggiato 1-1 contro la Pergolettese

Fabio Alampi Redattore 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 20:22)

Richi Agbonifo, esterno dell'Inter U23, si è presentato in sala stampa al termine del match pareggiato 1-1 contro la Pergolettese: "Oggi penso di essere entrato bene. Ho giocato in questo ruolo l'anno scorso a Verona, li mister mi ha provato in settimana e penso di aver avuto l'approccio giusto. Sono contento di come ho affrontato la partita".

"In quel ruolo posso rendere meglio? Io nasco esterno, quindi magari giocare vicino alla linea risulta più facile per me e per le mie caratteristiche. Con il mister Vecchi ho già provato a giocare da sottopunta, da seconda punta, e mi trovo bene anche lì. Sono le prestazioni a parlare, sono contento".

"Non giocavo da quattro partite, ma io ho sempre lavoato bene in settimana. Poi sono scelte di campo e sono molto contento di essere qui. Il gol manca, ma basta avere il giusto approccio: non ci sono problemi, non sono preoccupato".