Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha analizzato in conferenza stampa il pareggio contro la Pergolettese: "Rispetto alla gara con il Lecco sicuramente qualcosina è mancato, però i ragazzi hanno fatto un'altra prestazione gagliarda. Le uniche sbavature su alcuni duelli, su alcuni duelli a centrocampo, abbiamo perso qualche contrasto e qualche seconda palla. Loro hanno fatto gol e avuto un'occasione importante nel primo tempo, nel secondo ci hanno creato qualche grattacapo. La squadra ha giocato, ha mosso la palla veloce, nel secondo tempo ha ripreso la partita e non è mai semplice. Abbiamo spinto fino alla fine per provare a vincerla, qualche tiro è uscito di poco, qualche rimpallo in area di rigore... Alla fine credo che il risultato ci possa stare, queste sono le partite della Serie C, devi dare sempre il massimo al di là della classifica".