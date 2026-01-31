Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha analizzato in conferenza stampa il pareggio contro la Pergolettese: "Rispetto alla gara con il Lecco sicuramente qualcosina è mancato, però i ragazzi hanno fatto un'altra prestazione gagliarda. Le uniche sbavature su alcuni duelli, su alcuni duelli a centrocampo, abbiamo perso qualche contrasto e qualche seconda palla. Loro hanno fatto gol e avuto un'occasione importante nel primo tempo, nel secondo ci hanno creato qualche grattacapo. La squadra ha giocato, ha mosso la palla veloce, nel secondo tempo ha ripreso la partita e non è mai semplice. Abbiamo spinto fino alla fine per provare a vincerla, qualche tiro è uscito di poco, qualche rimpallo in area di rigore... Alla fine credo che il risultato ci possa stare, queste sono le partite della Serie C, devi dare sempre il massimo al di là della classifica".
inter under 23
Vecchi: “Risultato che ci può stare. Quando andiamo a fare la lotta siamo indietro”
"Ogni partita fa storia a sè. Contro il Lecco abbiamo fatto una grande gara ma lasciando il 63% di possesso palla, noi il 37. Oggi credo che sia il contrario. Normale che quando si gestisce tanto la palla qualche errore in più lo fai. Indubbiamente, in alcune situazioni di seconde palle loro sono stati più determinati e da lì sono venute fuori le occasioni. Ci può stare, quando gestisci tanto la palla: è chiaro che con così tanto possesso dovresti avere anche più occasioni. Le abbiamo create, ma non sono state così evidenti, se non in alcune situazioni con Agbonifo e quel dubbio sul rimpallo in area di rigore. Nel complesso è stata una partita equilibrata, ho visto dei segnali importanti da parte di qualcuno. Quando andiamo a fare la lotta, siamo ancora un po' indietro".
