Ancora una volta Cristian Chivu pescherà dall'U23: secondo quanto appurato da Fcinter1908, il tecnico dell'Inter ha deciso di convocare anche Issiaka Kamate (2004), Leonardo Bovo (2005) e Matteo Cocchi (2007). I tre ragazzi saranno aggregati alla Prima Squadra che domani sarà di scena sul campo della Cremonese.
Inter, Chivu convoca Kamate e altri due U23. Jakirovic out perché…
Il tecnico nerazzurro pesca ancora una volta dalla formazione di Vecchi, che può contare invece su uno solo dei due nuovi acquisti
Per quanto riguarda l'U23, in campo tra pochi minuti contro la Pergolettese, subito convocato l'ultimo arrivato Amerighi, che si siederà inizialmente in panchina: per l'esterno destro ex Cavese maglia numero 77. Assente, invece, il croato Jakirovic, ancora indietro di condizione e bisognoso di ulteriori allenamenti prima di potersi mettere a disposizione di Stefano Vecchi.
