Alexiou: “Non so cosa non ha funzionato. Dobbiamo crescere, il percorso è ancora lungo”

Il difensore greco dell'inter U23 ha commentato in conferenza stampa la sconfitta rimediata contro il Lecco
Fabio Alampi Redattore 

Christos Alexiou, difensore dell'Inter U23, si è presentato in sala stampa al termine del match perso contro il Lecco: "È la prima sconfitta dell'anno. Il Lecco è una squadra forte, non so cosa non ha funzionato. Noi dobbiamo crescere, il percorso è ancora lungo: dobbiamo migliorare in tante cose, dobbiamo continuare a lavorare".

Alexiou: "Non so cosa non ha funzionato. Dobbiamo crescere, il percorso è ancora lungo"- immagine 2
Getty Images

"Il mio ruolo? Mi sto trovando molto bene come braccetto di sinistra: è un ruolo diverso, l'anno scorso giocavo centrale a 4 ma mi sono abituato. Continuo a lavorare ogni giorno durante la settimana per migliorare".

Alexiou: "Non so cosa non ha funzionato. Dobbiamo crescere, il percorso è ancora lungo"- immagine 3
Getty Images

"Difficoltà sui contrasti? Non abbiamo vinto tante seconde palle, nei duelli non siamo riusciti a vincerli quanti ne volevamo vincere, poi loro hanno avuto il possesso della palla. Abbiamo cercato di costruire, il Lecco ci ha pressato e ci ha messo in difficoltà. Non siamo riusciti a tenere tanto il pallone e costruire bene come volevamo fare. Dobbiamo guardare avanti, ci aspetta un'altra partita mercoledì e vogliamo vincerla. Prestia? Con Beppe abbiamo un rapporto molto buono, mi sta aiutando e io sto cercando di prendere quello che mi sta dicendo in allenamento e in partita. Cerco di rubare i suoi consigli e di metterli sul campo".

