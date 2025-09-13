Sono 23 i giocatori della Calcio Lecco 1912 convocati da mister Federico Valente per la partita Inter Under 23-Lecco, valida per la 4ª giornata del Girone A di Serie C Sky Wifi 2025/26 che si disputa all’U-Power Stadium di domenica 14 settembre 2025 alle 15:00.
Un solo indisponibile per il tecnico lecchese Valente, che contro i nerazzurri non potrà contare sull'infortunato Ndongue
Di seguito l’elenco completo:
Jacopo Furlan, Luca Marrone, Niccolò Zanellato, Andrea Mallamo, Davide Grassini, Davide Voltan, Anas Alaoui, Guillaume Furrer, Alessandro Galeandro, Matteo Battistini, Stefano Bonaiti, Manuel Ferrini, Gabriel Pellegrino, Gregorio Tanco, Antonio Metlika, Joaquin Dalmasso, Leon Šipoš, Marco Frigerio, Noah Lovisa, Lorenzo Romani, Mattia Rizzo, Marwane Kritta, Gregory Constant.
